La Liceul Teologic Baptist din Timisoara sunt trecute in online 50% din formatiunile de studiu, de aceea toata unitatea scolara a trecut in online.S-a ajuns la aceasta situatie din cauza unor cazuri pozitive de elevi cu COVID19 in clase - atentioneaza Inspectoratul Scolar Judetean Timis.Sunt 24 de clase in scoala si 12 sunt in online, dar ... citeste toata stirea