Se lucreaza intens in Piata Victoriei si in zonele centrale ale orasului in aceasta perioada, la schimbarea covorului floral. Operatiunea este una de amploare, urmand sa fie plantate de catre angajatii Horticultura aproximativ 260.000 de flori in modele cu tematica inspirata de portul popular romanesc.Inarmati cu sabloane, picheti, sfoara si ruleta, angajatii Horticultura muncesc pentru a schimba covorul floral din Piata Victoriei. Au inceput cu selectarea plantelor si definirea modelelor ... citeste toata stirea