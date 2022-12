Craciunul copiilor defavorizati, in organizarea Centrului de Afaceri Romano-Francez din Timisoara

Centru de Afaceri Romano-Francez din Timisoara, impreuna cu Institutul Cultural Francez, a organizat "Craciunul copiilor defavorizati", sambata, 10 decembrie."Suntem o comunitate restransa romano-franceza si am organizat acest eveniment traditional numit Craciunul Copiilor, in colaborare cu Institutul Cultural Francez si este destinat micutilor cu dificultati economico-sociale si familiale. Au participat 30 de copii, avem un brad in curtea institutului si impreuna cu comunitatea franceza din ... citeste toata stirea