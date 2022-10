Craniul legendarului dragon Balerion din House of the Dragon ajunge la Shopping City Timisoara

Shopping City Timisoara, in parteneriat cu HBO Max, le-a pregatit fanilor serialului "House of the Dragon", prequel-ul faimosului Game of Thrones, o surpriza impresionanta. In perioada 17 - 26 octombrie, acestia vor avea ocazia sa admire craniul dragonului Balerion, chiar in cadrul centrului comercial.Celebrul dragon Balerion "The Black Dread" la Shopping City TimisoaraVizitatorii Shopping City Timisoara vor putea admira si, de asemenea, vor putea face poze cu craniul dragonului istoric din ... citeste toata stirea