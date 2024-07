Creatii vestimentare realizate de absolventii Universitatii de Vest, ateliere de creatie si sesiuni de face painting pentru copii, in Iulius Town

In aceasta saptamana, in Iulius Town, viziunea tinerilor asupra lumii contemporane va fi reflectata prin creatiile vestimentare ale absolventilor programului de studiu Moda - Design Vestimentar, in cadrul Galei MDVTM 2024. Ramanem tot in zona creatiei, iar cei mici sunt asteptati la Atelierul de Creatie, dar si la o sesiune distractiva de face painting. In continuare meciurile Euro 2024 sunt difuzate pe terasa exterioara a food court-ului din Iulius Town.Absolventii specializarii Moda - ... citește toată știrea