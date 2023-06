Mai multi profesori de la Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Alexandru Rosca" din Lugoj au participat si in acest an scolar la cursuri de formare profesionala, datorita Acreditarii Erasmus NR. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012651.Prima mobilitate s-a desfasurat in Franta, la Paris avand ca tematica "PECS and SCERTS FOR SEN", a urmat cursul "Advanced Inovative Learning Methods" desfasurat la Pireu, Grecia si cursul "Music&Art Therapy with Orff Methodology" desfasurat la Istanbul, Turcia. La ... citeste toata stirea