Crescatorul lugojean Radu Tustean a devenit campion european la expozitia continentala specializata in gaini rasa Orpington, care a avut loc in orasul francez Mulhouse din Alsacia, in perioada 26-29 octombrie.El a obtinut titlul european cu un exemplar Orpington Rossenkam (cu creasta batuta), care a fost apreciat de juriu cu 95 de puncte. Tot 95 de puncte a obtinut si crescatorul Ioan Hoban, cu doua exemplare Orpington galben cu creasta normala, respectiv batuta, devenind vicecampion european. ... citeste toata stirea