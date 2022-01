Creste numarul copiilor infectati cu COVID-19, in Timis! De la 104, la 157 in doua zile

Ravagiile COVID-ului, asupra copiilor in Timis! Daca vineri 14 ianuarie, erau 104 infectati, duminica, 16 ianuarie, numarul a crescut la 157."Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 157 persoane au varsta sub 18 ani", anunta Directia de Sanatate Publica, duminica 16 ianuarie.In mai multe unitati scolare din Timis si Timisoara, exista focare de COVID19.LICEUL TEORETIC "Nikolaus Lenau" TIMISOARA - 20 cazuri confirmate - Focar in ... citeste toata stirea