Creste numarul de locuri la admitere la toate facultatile Universitatii Politehnica Timisoara

Cererea tot mai mare de absolventi ai unor specializari ingineresti, dar si a unora adiacente, pe piata muncii se reflecta si in cresterea numarului de locuri bugetate alocate Universitatii Politehnica Timisoara pentru admiterea la ciclul de studii de licenta in anul universitar 2024-2025.Avand in vedere solicitarile de pe piata muncii, Universitatea Politehnica Timisoara a decis suplimentarea numarului de locuri la toate facultatile.Incepand cu data de 1 iunie 2024, a fost demarata si ... citește toată știrea