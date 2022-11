Crestele inzapezite din Muntii Esarcu, deasupra turlei Catedralei din Timisoara. O noua fotografie minunata

Fotograful amator Razvan Vitionescu, care de cativa ani surprinde muntii aflati la mare distanta de Timisoara, revine cu un nou instantaneu incredibil. De aceasta data, Vitionescu a fotografiat Muntii Esarcu, cu crestele inzapezite, in spatele Catedralei."Absolut fabulos! Muntii Esarcu vazuti in spatele Catedralei din Timisoara! Astazi, 22 noiembrie 2022, am reusit sa surprind cadrul mult visat. Crestele muntilor deasupra de turla Catedralei. Dar inca nu e fotografia perfecta, pentru a scapa ... citeste toata stirea