Crestere accentuata a cazurilor de pneumonii comunitare la Timisoara

Cadrele medicale din Timisoara au observat o crestere accentuata a cazurilor de pneumonie comunitara. In ultima perioada, in fiecare zi, in Ambulatoriu sau la Camera de Garda a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara se prezinta 10-12 pacienti suspecti de aceasta boala.Pneumonia comunitara reprezinta o afectiune inflamatorie acuta a parenchimului pulmonar, de origine infectioasa. Aceasta se transmite pe cale respiratorie, avand o rata de mortalitate de