Crestinii ortodocsi praznuiesc Intrarea Maicii Domnului in Biserica

Biserica Ortodoxa Romana praznuieste, joi 21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia, iar pentru ca bucuria sarbatorii sa nu fie umbrita de post, BOR a randuit ca pe 21 noiembrie sa fie dezlegare la peste.Inca de la Nastere, se stia ca Maica Domnului nu va fi o persoana oarecare, deoarece nasterea ei a fost vestita de un Inger inainte de a se sti ca a fost zamislita. Deci Maica Domnului a fost aleasa ... citește toată știrea