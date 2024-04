Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Floriile, ziua in care Domnul Iisus Hristos a intrat in Ierusalim

Credinciosii ortodocsi sarbatoresc astazi Floriile sau Intrarea Mantuitorului in Ierusalim, una dintre cele mai importante sarbatori crestine. An de an, mii de oameni pornesc intr-o procesiune ce reface simbolic drumul lui Iisus. De asemenea, de Florii sunt legate traditii si superstitii de care oamenii tin cont de sute de ani.Duminica Floriilor nu are data fixa, dar se sarbatoreste in ultima duminica dinaintea Pastelui sau a sasea duminica din Postul Pastelui. Astazi, toti cei care la botez ... citește toată știrea