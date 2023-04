In prezenta IPS Ioan, mitropolitul Banatului, in cadrul programului Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023, va avea loc conferinta internationala "Crestinismul si viata bisericeasca in Banat in istorie si in prezent", in perioada 4-9 mai 2023.Aceasta conferinta dedicata crestinismului in Banat, ca spatiu cultural european in Romania, se desfasoara cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, in cooperare cu Ex fide lux, Institutul Germano-Roman de ... citeste toata stirea