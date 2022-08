Crima din gelozie. Un sofer ar fi intrat intentionat in TIR, dupa ce ar fi aflat ca iubita vrea sa se desparta de el

O ipoteza socanta se contureaza in cazul accidentului din Bihor in urma caruia o tanara mama de 25 de ani si-a pierdut viata! Femeia a murit dupa ce masina condusa de iubitul ei a intrat frontal intr-un TIR. Barbatul si copilul lor in varsta de doar 2 ani au fost grav raniti. Anchetatorii cred acum ca ar fi fost vorba despre o crima din gelozie.Imediat dupa accident, cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea, iar, initial, anchetatorii de acolo au incadrat aceasti ... citeste toata stirea