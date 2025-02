Crin Antonescu incepe de la Timisoara si e hotarat sa mearga inainte

Crin Antonescu, candidat la presedintia Romaniei, sustinut de PSD, PNL si UDMR, a inceput un turneu electoral chiar de la Timisoara."Nu este intamplator sa incepem din Timis, pentru ca aici aceasta coalitie a demonstrat ca se pot castiga alegeri impreuna. Am castigat alegerile locale, atat la Consiliul Judetean, intr-o formula PSD-PNL sustinut si de UDMR chiar si de minoritatile nationale si am castigat 60-70 de comune in judetul Timis sub sigla coalitiei PSD-PNL, deci suntem un exemplu de ... citește toată știrea