Cristian Diaconescu: "Trebuie sa redevenim o societate a respectului"

Cristian Diaconescu, candidat la presedintia Romaniei, spune ca romanii si Romania merita sa fie respectati. Cu acest gand in minte si in suflet, dupa discutii cu mii si mii de romani, din toate zonele tarii, el a hotarat sa candideze la Presedintia Romaniei. Iata cateva idei din proiectul sau de tara, intitulat ROMANIA RESPECTATA."Doresc ca acest proiect sa devina proiectul nostru, al tuturor celor care credem ca se poate, ca Romania merita o soarta mai buna in urmatorii ani si nu doar alte ... citește toată știrea