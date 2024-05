Cristian Mos, candidat independent la Primaria Timisoara: "O colaborare buna intre primarie si Consiliul Judetean Timis este absolut necesara!"

O colaborare buna intre Primaria Municipiului Timisoara si Consiliul Judetean Timis este absolut necesara daca cetatenii sunt pusi pe primul loc cu adevarat - atentioneaza Cristian Mos, candidat independent la Primaria Timisoara.Mos mai sustine ca de o astfel de colaborare avea nevoie proiectul initiat de el "Velo Timis", in cadrul caruia CJT a achizitionat parcari acoperite si securizate pentru biciclete, care urmau sa fie amplasate in parcarile din cartierele Timisoarei, dar si in alte ... citește toată știrea