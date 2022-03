Criterii mai largi, pentru candidatii la sefia Serviciului de Administrare a Patrimoniului

In sedinta de Consiliu, din data de 28 februarie, a fost luat in discutie proiectul de hotarare inaintat de primarul municipiului Lugoj, privind procedura de selectie a administratorului Societatii de Administrare a Patrimoniului Lugoj (SAP).Consiliera Daniela Esepes Paleu de la USR a propus criterii mai largi in ceea ce priveste acceptarea candidaturii pentru postul de director / manager al Serviciului de Administrare a Patrimoniului Lugoj. Pentru acest post, in proiectul initial erau cerute ... citeste toata stirea