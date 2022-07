Criza apei din cauza secetei se adanceste, in Timis

Seceta incepe sa provoace probleme mari in unele localitati din Timis, iar apa nu mai ajunge pentru toti!Daca, vineri, Aquatim atentiona ca in localitatile Criciova, Ciresu si Jdioara se inregistreaza o presiune scazuta si este posibila chiar lipsa apei, ca urmare a consumului excesiv datorat perioadei caniculare, iata ca sambata inca o localitate are probleme cu apa.De aceea primarul din Traian Vuia ii atentioneaza pe cetatenii din comuna sa fie atenti la consumul irational de apa! ... citeste toata stirea