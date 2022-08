Criza locurilor in salile de clasa clasice este tot mai mare nu numai in unitatile scolare din Timisoara, ci la nivelul judetului, de aceea s-a gasit solutia provizorie: containerele modulare.Conform Inspectoratului Scolar Judetean Timis, exista 8 scoli care au 54 de clase in sisteme modulare (containere), unde elevii se simt foarte bine si au conditii optime de ... citeste toata stirea