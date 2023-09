Crosul caritabil 2023 Oncohelp Timisoara a reunit, duminica, sute de participanti, printre care multi medici, dar si pacienti si fosti pacienti, cu familiile.Ca de fiecare data, evenimentul si-a propus doua obiective esentiale: promovarea sanatatii prin sport si sprijin pentru pacientii Centrului de Oncologie OncoHelp."Este important sa constientizam faptul ca activitatea fizica practicata in mod regulat este in beneficiul sanatatii noastre, dar si ca sta in puterea noastra sa ajutam ... citeste toata stirea