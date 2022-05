CSM Lugoj a bifat doua victorii consecutive inainte de duelul cu liderul

Fotbalistii de la CSM Lugoj au castigat ambele jocuri disputate inaintea celei mai importante partide, care urmeaza, in etapa a 14 a returului, cu liderul Diviziei D, CS Phoenix Buzias.Echipa lugojeana pregatita de Laczko Arpad (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portar) s-a impus miercuri, 11 mai, cu 3-0 (1-0), pe teren propriu in fata adversarilor de la CS Cocosul Ortisoara (locul 9, 50 puncte).Inaintea acestei partide, lugojenii au remizat 1-1, in deplasare ... citeste toata stirea