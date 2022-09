CSM Lugoj a egalat liderul la puncte, in Divizia D

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj a egalat la puncte, miercuri, 7 septembrie, pe CSC Peciu Nou, formatie aflata pe primul loc in Divizia D Timis.Gruparea lugojeana a ajuns la 13 puncte si s-a pozitionat pe locul secund, dupa ce s-a impus, pe Stadionul Tineretului, cu 2-0 in fata adversarilor de la AS Progresul 1906 Ciacova, in cadrul partidei restanta din etapa a 4-a.Golurile echipei antrenate de Arpad Laczko-principal, Dafin Danciu-secund si ... citeste toata stirea