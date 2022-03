CSM Lugoj a luat doar un punct in prima etapa din retur, dupa un 11 metri ratat si o eliminare

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj a trebuit sa se multumeasca doar cu un punct in prima etapa din retur, disputata sambata, 12 martie, desi aproape a avut toate cele trei puncte in mana, in a doua parte a deplasarii de la Tomnatic, unde a intalnit pe CS Unirea.Gazdele au terminat turul pe locul sase cu 38 de puncte, la cinci puncte de gruparea de pe Timis, care a fost la doar un punct de primul loc la reluarea campionatului. Formatia antrenata de Laczko Arpad (principal), ... citeste toata stirea