CSM Lugoj castiga Cupa Fatum Nyiregyhaza si pregateste turneul amical de pe teren propriu

CSM Lugoj a castigat primul turneu amical la care participat, Cupa Fatum Nyiregyhaza, dupa 3-0 in finala cu BRSE Bekescsaba. Pe seturi a fost 25-17, 25-18 si 25-9.Turneul a evidentiat doua jucatoare ale noastre. Liberoul An Saita a fost desemnata MVP-ul competitiei, adica cea mai buna jucatoare, iar Tamara Miljevic, cel mai bun atacant (best spiker).In semifinala turneului international de la Nyiregyhaza, intr-un meci mult mai echilibrat, CSM Lugoj a castigat cu 3-0 in fata echipei gazda ... citește toată știrea