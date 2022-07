CSM Lugoj debuteaza in faza Regiunilor din Cupa Romaniei

In aceasta saptamana debuteaza faza Regiunilor, conform noului format din Cupa Romaniei, la fotbal.Primele jocuri au fost programate miercuri, 6 iulie, urmate peste cateva zile, in 9 iulie, de partidele din etapa a doua a fazei Regiunilor, iar in 13 iulie va fi etapa a treia.Fotbalistii echipei de seniori din cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj, care au cucerit trofeul Cupei Romaniei (editia 2021-2022), in judetul Timis, au fost repartizati, in grupa a II-a, din Seria 4 Vest, alaturi de ... citeste toata stirea