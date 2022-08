CSM Lugoj incepe un nou sezon in Divizia D, la fotbal! Joaca si in turul I al Cupei Romaniei

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj va lua startul in aceasta saptamana intr-un nou sezon competitional in Divizia D (al patrulea).Formatia lugojeana va porni la drum cu o banca tehnica, avand-ul ca principal pe Arpad Laczko (a preluat echipa din returul sezonului trecut), care va fi ajutat de Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari).Primul meci al editiei de campionat 2022-2023 il va sustine in deplasare, in compania formatiei Unirea Jimbolia.Partida este ... citeste toata stirea