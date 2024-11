CSM Lugoj obtine o victorie magnifica: 3-2 cu Rapid Bucuresti in deplasare!

Sambata, 16 noiembrie, CSM Lugoj a avut un meci solicitant in deplasare cu Rapid Bucuresti.Partida disputata la Sala Polivalenta "Rapid Bucuresti", arbitrata de Alexandru Prodana si Marius Stefureac a fost foarte echilibrata.Lugojul a castigat primul set cu 25-19, in 23 de minute. Rapidul egaleaza cu un scor aproape identic, 25-20, dupa 25 de minute de joc. 1-1 la seturi si 22-22 in setul trei, parea o simetrie perfecta, dar gazdele incheie in avantaj setul al treilea, 25-23, dupa 28 de ... citește toată știrea