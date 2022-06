CSM Lugoj s-a calificat in finala Cupei Romaniei, la fotbal

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj s-a calificat la scor in ultimul act al Cupei Romaniei.Miercuri, 15 iunie, formatia lugojeana (locul II in Divizia D) antrenata de Laczko Arpad (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari), a invins la Belint, cu 5-0, in semifinala, formatia locala, care ocupa locul 4, in seria III din Liga a V-a.Gruparea de pe Timis a preluat initiativa inca din prima repriza, reusind sa marcheze pana la pauza doua goluri prin Marc ... citeste toata stirea