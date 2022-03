CSM Lugoj s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei, la fotbal

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj, care activeaza in Divizia D, s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat marti, 29 martie, in deplasare, cu 2-1, formatia CS Unirea Tomnatic (locul VII, 40 pct, Divizia D), pe care nu a reusit sa o invinga in actualul sezon competitional, in nici una dintre cele doua manse, tur-retur.Lugojenii antrenati de Laczko Arpad (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari) s-au impus inca din prima repriza, ... citeste toata stirea