CSM Lugoj se pregateste de Cupa Romaniei

Voleibalistele de la CSM Lugoj vor evolua la finalul acestei saptamani in cadrul Cupei Romaniei, competitie ce se organizeaza din acest an intr-un nou format, care reuneste toate cele 11 formatii intr-o singura locatie.Federatia Romana de Volei a ales in acest an ca gazda a competitiei orasul Piatra Neamt, acolo unde se vor desfasura toate meciurile, mai putin finala.CSM Lugoj va juca in optimi cu CSM Bucuresti, vineri, 14 februarie, de la ora 18,30.In caz de calificare, echipa lugojeana va