CSM Lugoj - singura echipa din Romania calificata in sferturile de finala ale CEV Challenge Cup!

Castigatoarea Supercupei Romaniei continua sa straluceasca in Europa! CSM Lugoj este singura echipa din tara noastra calificata in sferturile de finala ale CEV Challenge Cup la volei femininO sala a sporturilor I.K. Ghermanescu arhiplina si o atmosfera de zile mari au intampinat competitoarele optimilor de finala - retur din CEV Challenge Cup: CSM Lugoj si Kairos Ponta Delgada."Facem spectacol aici la Lugoj! 3 - 0 pentru CSM in Portugalia, suntem favoriti la calificare, dar meciul nu este ... citeste toata stirea