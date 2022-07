CSM Lugoj va juca finala Seriei 4 Vest, din Cupa Romaniei, la fotbal

Echipa de fotbal, seniori, a Clubului Sportiv Municipal Lugoj s-a calificat in finala Seriei 4 Vest, din Cupa Romaniei, care a debutat in 6iulie, intr-un nou format, cu faza Regiunilor. In ultima partida a grupei a 2-a (Seria 4 Vest) disputata miercuri, 13 iulie, fotbalistii lugojeni, pregatiti de Arpad Laczko (principal), Dafin Danciu si Gabriel Bota, au invins cu 2-1 in Mehedinti pe Recolta Danceu, Castigatoarea Cupei Romaniei a judetului. Pentru CSM Lugoj au marcat Marian Talpa si Victor ... citeste toata stirea