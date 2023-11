Clubul Sportiv Scolar Lugoj se afla intr-o situatie ingrata in acest final de an, dupa ce a ajuns la fundul sacului.Subfinantarea venita dinspre Inspectoratul Scolar Judetean Timis face ca in acest final de an sa nu mai existe bani de competitii sau pentru plata utilitatilor. Ce inseamna acest lucru? Profesorii sunt nevoiti sa ceara sprijinul parintilor pentru plata arbitrajelor, deplasarilor si a tot ceea ce inseamna organizarea unei competitii."De comun acord cu parintii s-a hotarat sa se ... citeste toata stirea