CSS Lugoj are o vicecampioana la atletism, juniori III

Atletii Clubului Sportiv Scolar Lugoj au obtinut o noua performanta notabila in arena competitiilor nationale de top. Costa Timeea (n. 2007), antrenata de profesorul Adrian Vrudnik, a reusit sa cucereasca medalia de argint la proba de 100 m alergare, cu timpul de 12.82 secunde, in cadrul finalei Campionatului National, rezervata juniorilor si junioarelor de la nivelul III (n. 2007-2008), competitie care s-a desfasurat in perioada 9-10 iulie, pe stadionul Iolanda Balas-Soter (langa Arcul de ... citeste toata stirea