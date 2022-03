CSS Lugoj, argint la Atena! Judoka Ioan Dzitac obtine titlul de vicecampion european la U21

Unul dintre cei mai valorosi judokani formati la Clubul Sportiv Scolar Lugoj in ultimul deceniu a urcat pe podiumul Cupei Europene, care s-a desfasurat in perioada 25-27 martie in Grecia, la Atena.Competitia a fost rezervata sportivilor de la nivelul U 21.Lugojul a fost reprezentat de Ioan Dzitac (foto primul din stanga de pe podium) si Flavius Lungu, ambii colegi de generatie (n. 2003) si categorie.Un rezultat de exceptie a fost obtinut de Ioan Diztac, multiplu campion national si medaliat, ... citeste toata stirea