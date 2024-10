Cu 4 lei mergi zeci de kilometri. Transport in comun pentru locuitorii din trei localitati timisene

Vesti bune pentru locuitorii din trei localitati ale judetului Timis: vor putea ajunge mult mai usor la Timisoara, in conditii decente si la preturi rezonabile. Astfel, astazi, la sediul Consiliului Judetean Timis, in prezenta presedintelui CJT si ai eprezentantilor firmei de transport Super Imposer, primarii din Buzias, Cheveresu Mare si Racovita au semnat contractul de colaborare, in vederea implementarii transportului in comun pe ruta Racovita-Buzias-Cheveresu Mare - Timisoara si retur. In ... citește toată știrea