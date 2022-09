Cu arsuri pe 70% din corp, dupa o explozie la Santierul Naval Orsova, un barbat in stare critica adus la Timisoara cu elicopterul SMURD

Un barbat care a suferit arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului, in urma unei explozii care a avut loc pe Santierul Naval Orsova, transferat la Timisoara, cu un elicopter SMURD.Ranitul, un barbat de 48 de ani, va fi internat in Centrul de Mari Arsi de la Timisoara pentru ingrijiri de specialitate.Deflagratia, care a avut loc miercuri la Santierul Naval Orsova, din pricina unei acumulari de gaze, nu a fost urmata de incendiu, insa cei 3 muncitori s-au aflat chiar in mijlocul ei si au fost ... citeste toata stirea