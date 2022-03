Cu bicicleta in natura! Proiect pentru iubitorii drumetiilor, la Nadrag

Un nou proiect pentru iubitorii plimbarilor in aer liber ia startul la Nadrag. Este vorba despre "Bicicleta in natura", proiect finantat prin Fondul Ro Bike Valley cu sprijinul Fundatiei Comunitara Timisoara si sustinut de Decathlon Romania.Comunitatea RO Bike Valley are in plan sa creasca accesul la biciclete in comunitate si promoveze ciclismul.Evenimentul va fi organizat in zona Nadrag, in ziua de sambata, 26 martie, in intervalul 9-16, atat pentru locuitorii comunei, cat si pentru ... citeste toata stirea