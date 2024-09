Cu binecuvantarea IPSS Ioan, preotii si femeile crestine au oferit ghiozdane si rechizite pentru 1.399 de elevi cu probleme materiale

Cu binecuvantarea IPSS Ioan, mitropolitul Banatului, la inceputul noului an scolar, 2024-2025, preotii slujitori ai eparhiei, conform randuielilor bisericesti si reglementarilor legale in vigoare, au participat la deschiderile festive organizate in unitatile de invatamant si au oficiat indatinatele slujbe de binecuvantare pentru elevi, profesori, parinti si ostenitori ai institutiilor scolare.Pe langa aceasta, in parohiile unde au fost identificate familiile cu probleme materiale, preotii ... citește toată știrea