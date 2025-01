Cu ce se va ocupa viceprimarul Paula Romocean?

Primarul Dominic Fritz a stabilit domeniile de activitate pe care le va coordona noul viceprimar al Timisoarei, Paula Romocean, in actualul mandat. In coordonarea directa a viceprimarului intra atat imbunatatirea procesului de autorizare a documentatiilor de urbanism si disciplina in constructii, dar si serviciile directe cu timisorenii si cu firmele care au de rezolvat probleme la Primarie.Dominic Fritz detaliaza decizia luata: "Viceprimarul Paula Romocean va lucra la imbunatatirea relatiei ... citește toată știrea