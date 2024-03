Cu cine votam? Un partid si-a desemnat candidatii in Timis

Filiala Timis a Partidului Reinnoim Proiectul European al Romaniei (REPER) si-a desemnat candidatii pentru alegerile locale din 9 iunie, pe baza votului membrilor si cu respectarea prevederilor statului.Candidatii au fost validati si de catre Biroul National al partidului.Pentru Primaria Timisoara, candidatul propus este Raul Olajos, actualmente consilier judetean, fost presedinte al PLUS si co-presedinte al USR-PLUS Timis.. Acesta are o experienta de peste 20 de ani in management si de peste ... citește toată știrea