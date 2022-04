Cu mic, cu mare, timisorenii au pedalat la prima editie POLI BIKE CHALLENGE

TIMISOARA. Peste 300 de timisoreni, un numar record, s-au inscris la startul primei editii a competitiei cicliste a POLI BIKE CHALLENGE, eveniment organizat in data de 9 aprilie 2022 de Universitatea Politehnica Timisoara in parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Velocitas, Corratec, Tazz si Primaria Timisoara, si inscris in calendarul Federatiei Romane de Ciclism. Competitia a fost organizata in contextul aniversarii a 100 de ani de la infiintarea Societatii Sportive Politehnica Timisoara. ... citeste toata stirea