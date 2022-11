Cu sprijinul CJ Timis, elevi din Mosnita, Giroc, Timisoara si Peciu Nou planteaza zeci de copaci in curtile scolilor

Elevii din mai multe localitati timisene vor planta pomi in jurul scolilor unde invata. Actiunea are loc sub umbrela Comitetului European al Regiunilor, proiectul Trees for Life, Consiliul Judetean Timis sustine o serie de proiecte care vizeaza extinderea suprafetelor impadurite si educatia de mediu in judetul nostru.Un asemenea proiect este "Un judet de 10", propus de Asociatia Verde de Banat si sprijinit de Consiliul Judetean Timis si Inspectoratul Scolar Timis. In cadrul acestuia, scolile ... citeste toata stirea