Decizia Primariei Timisoara de a scoate la concurs postul de director al Directiei de Investitii si Mentenanta este una gresita, spun cei de la Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiului Timisoara si din Serviciile Publice Aflate in Subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Postul trebuia ocupa de Culita Chis, in urma unei decizii a justitiei, spun sindicalisii. Ei au contestat decizia si in scris si trimis catre Primaria Timisoara o plangere prealabila in acest ... citeste toata stirea