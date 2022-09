Cultivator de cannabis, arestat la Darova

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Timisoara, au efectuat o perchezitie domiciliara, in comuna Darova, judetul Timis, la o persoana banuita de trafic de droguri de risc.Un mandat de aducere a fost pus in executare. Din cercetari a reiesit ca un barbat, in varsta de 39 de ani, ar fi cultivat, dupa care ar fi distribuit cannabis in Timisoara. In urma perchezitiei domiciliare, au fost ridicate ... citeste toata stirea