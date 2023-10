Politistii si procurorii au descoperit, in zona rurala a judetului Timis, o cultura de canabis, care se intindea pe o suprafata de patru mii de metri patrati si care se afla intr-o zona cu vegetatie deasa, in apropierea unui rau. Cultura era supravegheata cu camere video, atat pentru identificarea unor hoti sau rivali, cat si pentru observarea prezentei politiei. Opt persoane au fost retinute in acest caz.IPJ Timis a anuntat vineri, ca politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii ... citeste toata stirea