Cum a afectat conflictul din Ucraina ordinea publica in Timis? Masurile discutate in sedinta ATOP

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Timis a discutat, pe 1 martie, problema crizei din Ucraina, mai exact efectele pe care aceasta le are in judet. IPJ Timis a prezentat ce masuri a luat pentru a preveni situatiile de risc.Potrivit notei de informare semnate prezentate in sedinta ATOP, politistii continua sa previna si sa combata infractionalitatea organizata si transfrontaliera, au trimis mai multe echipaje pentru a supraveghea traficul pe principalele artere din judet. Pe de-o parte, ... citeste toata stirea