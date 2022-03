Cum a ajuns sa fie "cocosata" de amenzi o firma din Timisoara. Valoarea "premiilor", peste 180.000 de lei

O firma din timisoara care a transformat un teren pe care il detine in proprietate in groapa clandestina de gunoi a fost amendata cu 50.000 de lei, la doua saptamani dupa ce a primit alte doua amenzi in valoare totala de 130.000 de lei. Politistii locali din Timisoara au descoperit in urma cu doua saptamani o groapa clandestina de gunoi pe strada Ovidiu Balea. La momentul actiunii a fost aplicata o sanctiune de 40.000 de lei unui dezvoltator imobiliar ale carui deseuri au fost transportate ... citeste toata stirea